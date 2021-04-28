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Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане

Он намерен обсудить тему конфликта в Донбассе, хотя ранее российский лидер уже указывал, что этот вопрос президенту Украины нужно обсуждать с главами ДНР и ЛНР.

28 апреля 2021, 08:15
<p>Фото © ТАСС / EPA / CHARLES PLATIAU / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / CHARLES PLATIAU / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете La Repubblica заявил, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане. По его словам, это "идеальное место для диалога о мире".

Зеленский также добавил, что эта встреча необходима, "чтобы прекратить войну в Донбассе", хотя ранее Путин уже указывал, что этот вопрос украинскому президенту нужно обсуждать с главами ДНР и ЛНР, а не с Россией.

Зеленский — о встрече с Путиным: Всё идёт к тому, что она состоится

Зеленский — о встрече с Путиным: Всё идёт к тому, что она состоится

Напомним, что 20 апреля президент Украины предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

Политолог раскрыл возможную цель Зеленского на встрече с Путиным

Политолог раскрыл возможную цель Зеленского на встрече с Путиным

Позже Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, правда, оговорившись, что место для него не имеет значения, в отличие от содержания встречи. Таким образом политик дал понять, что в первую очередь он заинтересован в обсуждении темы Донбасса.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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