Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете La Repubblica заявил, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане. По его словам, это "идеальное место для диалога о мире".

Зеленский также добавил, что эта встреча необходима, "чтобы прекратить войну в Донбассе", хотя ранее Путин уже указывал, что этот вопрос украинскому президенту нужно обсуждать с главами ДНР и ЛНР, а не с Россией.

Напомним, что 20 апреля президент Украины предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

Позже Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, правда, оговорившись, что место для него не имеет значения, в отличие от содержания встречи. Таким образом политик дал понять, что в первую очередь он заинтересован в обсуждении темы Донбасса.



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