В правительстве не согласны с Хуснуллиным, что в России слишком много регионов

Правительство России не согласилось с мнением вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что регионы страны поделены неправильно и некоторые из них нужно объединить. Об этом сообщил его представитель.

Напомним, Хуснуллин назвал неправильным административно-территориальный принцип деления регионов России и заметил, что некоторые регионы нужно объединять с соседними. По его словам, несправедливо, что одни субъекты получают деньги от продажи ресурсов, а у других их попросту нет. При этом Хуснуллин признал, что это всего лишь его личное мнение и соответствующий вопрос на повестке дня у правительства не стоит.