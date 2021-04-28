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В правительстве не согласны с Хуснуллиным, что в России слишком много регионов

Вопрос объединения субъектов не прорабатывается кабинетом министров и не стоит на повестке дня.

28 апреля 2021, 08:07
<p>Марат Хуснуллин. Фото © ТАСС / Донат Сорокин/</p>

Марат Хуснуллин. Фото © ТАСС / Донат Сорокин/

Правительство России не согласилось с мнением вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что регионы страны поделены неправильно и некоторые из них нужно объединить. Об этом сообщил его представитель.

"В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке Правительства России не прорабатывается", — приводит слова представителя зампреда правительства РБК.

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин предложил объединить некоторые российские субъекты, назвав избыточным число регионов в стране. Видео © РБК

Хуснуллин заявил о возможности проведения реновации по всей России

Хуснуллин заявил о возможности проведения реновации по всей России

Напомним, Хуснуллин назвал неправильным административно-территориальный принцип деления регионов России и заметил, что некоторые регионы нужно объединять с соседними. По его словам, несправедливо, что одни субъекты получают деньги от продажи ресурсов, а у других их попросту нет. При этом Хуснуллин признал, что это всего лишь его личное мнение и соответствующий вопрос на повестке дня у правительства не стоит.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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