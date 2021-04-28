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Красноярские инспекторы ДПС через окна вытащили семью с тремя детьми из огня

Увидев клубы густого дыма, они не могли проехать мимо и бросились помогать жильцам, которые спали и не подозревали об опасности.

28 апреля 2021, 08:05

Полицейские спасли семью с тремя детьми из горящего дома под Красноярском. Видео © МВД по Красноярскому краю

В посёлке Нижний Ингаш Красноярского края капитан полиции Тимофей Панцерновский и старший лейтенант Андрей Перфильев вытащили семью из пятерых человек из горящего дома. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

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Инцидент произошёл накануне ночью. Во время патрулирования улиц инспекторы ДПС увидели горящий частный дом. Сперва полицейские вызвали спасателей, однако медлить было нельзя — огонь почти полностью охватил здание, а жильцы в это время попросту спали, не зная об опасности. Тогда мужчины разбили окна и вытащили трёх детей и их родителей из охваченного едким дымом дома.

"Трагических последствий удалось избежать благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников органов внутренних дел, проявленным в экстренной ситуации", — подчеркнули в ГУ МВД РФ по региону.

Фото © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Фото © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

До приезда пожарных спасённая семья находилась в патрульном автомобиле. Позже к дому прибыли спасатели и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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