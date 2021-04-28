Красноярские инспекторы ДПС через окна вытащили семью с тремя детьми из огня

Полицейские спасли семью с тремя детьми из горящего дома под Красноярском. Видео © МВД по Красноярскому краю

В посёлке Нижний Ингаш Красноярского края капитан полиции Тимофей Панцерновский и старший лейтенант Андрей Перфильев вытащили семью из пятерых человек из горящего дома. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошёл накануне ночью. Во время патрулирования улиц инспекторы ДПС увидели горящий частный дом. Сперва полицейские вызвали спасателей, однако медлить было нельзя — огонь почти полностью охватил здание, а жильцы в это время попросту спали, не зная об опасности. Тогда мужчины разбили окна и вытащили трёх детей и их родителей из охваченного едким дымом дома.

"Трагических последствий удалось избежать благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников органов внутренних дел, проявленным в экстренной ситуации", — подчеркнули в ГУ МВД РФ по региону.

До приезда пожарных спасённая семья находилась в патрульном автомобиле. Позже к дому прибыли спасатели и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Ранее Лайф рассказывал, как на Кубани полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего мужчину. Сотрудник правоохранительных органов ломал лёд руками, стоя по пояс в ледяной воде, чтобы добраться до несчастного, нуждавшегося в помощи.

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