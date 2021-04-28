"Не повредит": Врач рассказала о пользе секса во время простуды

Противопоказанием для занятия сексом во время простуды являются высокая температура и чихание, однако если пациент был у врача и у него есть силы, то интимная близость не запрещается. Об этом рассказала психолог-сексолог Российского научного сексологического общества (РНСО) Анна Котенева.

"Когда человек идёт на поправку, был у врача, у него есть силы, появилось желание, сексуальный контакт с близким человеком в качестве укрепляющего средства не повредит. Может быть, в щадящем режиме", — приводит её слова радио Sputnik.

А вот если человек чихает и жалуется на высокую температуру, то ему нужно обеспечить покой и не геройствовать. Тем более такой опыт может быть небезопасен для партнёра, заметила врач. Однако как вспомогательное средство для борьбы со стрессом и укрепления иммунитета секс подходит хорошо.

"Секс заточен на то, что вырабатывается весь спектр гормонов, которые работают на удовольствие, а значит, и на укрепление всей иммунной системы человека", — объяснила Котенева.

Ранее сексолог Алия Королёва назвала лишь одну причину заняться сексом на первом свидании. При этом она заметила, что минусов от этого полно.

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