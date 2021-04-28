Роспотребнадзор раскрыл механизм заражения разными штаммами коронавируса

Один человек, заражённый референтным штаммом коронавируса, в среднем заражает четырёх. Те, кто подхватил мутировавшие штаммы инфекции, способны заразить до 23 человек. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"При обычном референт-штамме <…> на одного инфицированного у нас порядка четырёх контактных, по которым мы работаем, проводим все мероприятия, это большая работа, то по новым штаммам с мутацией таких контактных у нас 23 в среднем на одного инфицированного", — пояснила глава Роспотребнадзора в ходе онлайн-конгресса "Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2021. CoViD-19: эпидемиология, диагностика, профилактика".

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 28 апреля в мире зарегистрирован 148 361 581 подтверждённый случай заражения ковидом, суточный прирост составил 806 215 случаев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сроки достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу. По её словам, ситуация с выработкой антител отличается в разных регионах страны и зависит от темпов вакцинации населения.

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