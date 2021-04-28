Врач назвал неожиданное проявление коронавируса у больных пациентов

Коронавирусная инфекция может протекать в организме человека без ярко выраженных клинических признаков и даже с нормальной сатурацией компьютерная томография иногда показывает 40–50% поражения лёгких. Об этом рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного Департамента здравоохранения Николай Плавунов.

"Поскольку зачастую клинические признаки могут быть у человека не очень выраженными, даже с нормальной сатурацией на КТ мы иногда видели картину поражения 40–50% лёгких", — приводит его слова РИА "Новости".

Плавунов заметил, что в начале пандемии, когда пациентов было немного, всех больных можно было госпитализировать, но с течением времени медики узнавали всё больше новых данных о вирусе и уже могли различать заболевших, которых нужно было везти в больницу или позволить лечиться дома.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сроки достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу. По её словам, cитуация с выработкой антител отличается в разных регионах страны и зависит от темпов вакцинации населения.

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