Врач назвал неожиданное проявление коронавируса у больных пациентов
С течением пандемии медики всё больше получали информации об инфекции и по-новому подходили к вопросу госпитализации людей.
Фото © Pixabay
Коронавирусная инфекция может протекать в организме человека без ярко выраженных клинических признаков и даже с нормальной сатурацией компьютерная томография иногда показывает 40–50% поражения лёгких. Об этом рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного Департамента здравоохранения Николай Плавунов.
"Поскольку зачастую клинические признаки могут быть у человека не очень выраженными, даже с нормальной сатурацией на КТ мы иногда видели картину поражения 40–50% лёгких", — приводит его слова РИА "Новости".
Плавунов заметил, что в начале пандемии, когда пациентов было немного, всех больных можно было госпитализировать, но с течением времени медики узнавали всё больше новых данных о вирусе и уже могли различать заболевших, которых нужно было везти в больницу или позволить лечиться дома.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сроки достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу. По её словам, cитуация с выработкой антител отличается в разных регионах страны и зависит от темпов вакцинации населения.
Выбор редакции
Учёные нашли способ уничтожать коронавирус за секунду
Врачи напомнили россиянам симптомы укуса инфицированного клеща
"Орфанная революция": Глава фонда "Круг добра" рассказал, как новые технологии помогут спасать детей с редкими болезнями
Минсельхоз разрабатывает меры для сдерживания роста цен на гречку
Российских школьников предложили обучать безопасному поведению в соцсетях
Комментариев: 0