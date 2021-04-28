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Минсельхоз разрабатывает меры для сдерживания роста цен на гречку

При этом дефицита на крупы в России не ожидается, так как объёмы производства достаточны.

28 апреля 2021, 05:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает меры для предотвращения роста цен на гречку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу", — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что нынешние объёмы производства крупяных культур являются достаточными, чтобы удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения.

В Минсельхозе ответили на сообщения о росте цен на кондитерские изделия

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Напомним, сразу несколько ретейлеров предупредили о возможном повышении стоимости разных круп, в том числе сразу на 7,5–15% на гречку, а овсяных хлопьев — на 3–5%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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