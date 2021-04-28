"Орфанная революция": Глава фонда "Круг добра" рассказал, как новые технологии помогут спасать детей с редкими болезнями

Глава фонда "Круг добра" рассказал, как новые технологии помогут спасать детей с редкими болезнями. Видео © LiFE

Новые достижения в науке и медицине приведут к появлению лекарств, которые будут очень дорогими, но персонифицированными, настроенными для излечения определённого пациента. Такой прогноз озвучил глава фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями "Круг добра" Александр Ткаченко в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

Так Ткаченко прокомментировал недавнее высказывание председателя экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний Екатерины Захаровой. Она заявляла о приближении "орфанной революции" — способности человечества на молекулярном уровне влиять на метаболизм, чтобы лечить людей с редкими тяжёлыми болезнями. Захарова отмечала, что есть перспективные разработки по клеточной терапии, ДНК- и РНК-терапии, редактированию генома.

"Сейчас медицина идёт по формированию нового типа лекарств, которые будут иметь таргетное (узконаправленное. — Прим. Лайфа) действие. Они будут созданы персонифицированно под каждого конкретного пациента, поэтому эти лекарственные препараты будут очень дорогими", — сказал Александр Ткаченко в шоу "Дайте сказать".

Глава фонда "Круг добра" привёл пример развития науки — быстрое создание вакцины от нового коронавируса. Он выразил восхищение такими достижениями человечества.

Новый выпуск "Дайте сказать", в котором Александр Ткаченко говорит о поддержке детей с тяжёлыми заболеваниями, смотрите завтра на YouTube-канале шоу.

Напомним, фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Главой фонда был назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко. Организация закупает для пациентов дорогие лекарства, а также те препараты, которые не зарегистрированы в России.

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