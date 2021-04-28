В Красноярске пропал восьмилетний мальчик

В Красноярске начали поиск пропавшего восьмилетнего школьника. Вечером 27 апреля он вышел из дома на прогулку по адресу пр. Красноярский рабочий, 80. Его товарищи вернулись домой, а Марк Буткявичус — нет.

Как сообщает "ТВК Красноярск" со ссылкой на КРОО "Поиск пропавших детей", ребёнок решил немного подзаработать и расклеить листовки. Однако эта информация — со слов детей, представитель организации в это не верит.

"Во-первых, у ребёнка не было в руках никаких объявлений. Во-вторых, кто доверит ребёнку расклеивать объявления? Ребёнок сказал, что хочет подработать, нашёл объявление, где написано — возраст не важен. Дело в том, что у мальчика не было никаких телефонных звонков. Либо это недостоверная информация, либо к ребёнку всё же кто-то подходил и позвал его в какое-то другое время", — пояснила руководитель организации Оксана Василишина.

Фото © КРОО "Поиск пропавших детей"

На мальчике была чёрная куртка с зелёными крапинками, чёрная шапка с серым отворотом, чёрные спортивные штаны, резиновые синие сапоги. У ребёнка светлые волосы, карие глаза. Рост около 132 см.

Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине два дня искали пропавшего пятиклассника. В итоге ребёнка обнаружили живым и здоровым.

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