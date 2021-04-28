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Всех прилетающих в Россию из Индии начали тестировать на ковид прямо в аэропорту

Индия занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, почти каждый день ставится новый антирекорд.

28 апреля 2021, 07:12
<p>Фото © ТАСС/Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС/Марина Лысцева

Всех прилетающих в Россию из Индии с 27 апреля начали тестировать на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-конгрессе "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика".

"Со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию", — отметила Попова.

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Напомним, Индия занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, почти каждый день ставится новый антирекорд. Общее число инфицированных приближается к 17 млн человек. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм".

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Инфекционист Евгений Тимаков считает, что, когда люди приезжают из подобных очагов инфекции, есть огромный риск того, что они завезут новые штаммы коронавируса в Россию. По мнению медика, в этой ситуации должен быть ограничен не только въезд, но и выезд из страны, в которой складывается такая неблагоприятная эпидобстановка. По данным СМИ, оперштаб рассматривает такой вопрос, и решение об ограничении авиасообщения с Индией может быть принято на этой неделе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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