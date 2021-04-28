Всех прилетающих в Россию из Индии начали тестировать на ковид прямо в аэропорту

Всех прилетающих в Россию из Индии с 27 апреля начали тестировать на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-конгрессе "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика".

"Со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию", — отметила Попова.

Напомним, Индия занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, почти каждый день ставится новый антирекорд. Общее число инфицированных приближается к 17 млн человек. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм".

Инфекционист Евгений Тимаков считает, что, когда люди приезжают из подобных очагов инфекции, есть огромный риск того, что они завезут новые штаммы коронавируса в Россию. По мнению медика, в этой ситуации должен быть ограничен не только въезд, но и выезд из страны, в которой складывается такая неблагоприятная эпидобстановка. По данным СМИ, оперштаб рассматривает такой вопрос, и решение об ограничении авиасообщения с Индией может быть принято на этой неделе.

Авторы