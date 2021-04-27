Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Учёный рассказал, как часто нужно прививаться "Эпиваккороной"

Исходить можно будет из уровня антител в организме, в остальном применение препарата схоже с вакциной от гриппа.

27 апреля 2021, 19:59
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Российской вакциной от CoViD-19 "Эпиваккорона" можно прививаться сколько угодно раз с необходимым интервалом. Таким мнением поделился руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций (входит в центр "Вектор") Александр Семёнов.

"Исходя из опыта применения подобной пептидной вакцины против лихорадки Эбола, можно предположить, что вакцина будет защищать в течение года. Наблюдение за участниками испытаний, которые первыми получили "Эпиваккорону", также показывают, что антитела сохраняются в течение 9–10 месяцев (годовой срок после первых прививок ещё не истёк. — Прим. ред.)", — рассказал Семёнов в интервью "Российской газете".

Семёнов подчеркнул, что "Эпиваккорона" отлично подходит для ревакцинации. Он отметил, что ею можно прививаться сколько угодно раз, и сравнил её применение с вакциной от гриппа.

"Если у переболевшего человека определяется высокий титр антител к коронавирусу, вакцинацию можно отложить. Если титр антител ниже референсных значений — лучше сделать прививку", — уточнил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций, добавив, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации формируется примерно через три недели после введения второй дозы препарата.

Разработчик "Эпиваккороны" объяснил случаи заражения коронавирусом после вакцинации

Разработчик "Эпиваккороны" объяснил случаи заражения коронавирусом после вакцинации

Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Канаде зафиксировали первую смерть после прививки вакциной AstraZeneca

сегодня в 20:35

Столтенберг оценил решение стран НАТО закупить "Спутник V"

сегодня в 16:28

Глава фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями "Круг добра": Обеспечим сотни ребят дорогостоящим лекарством

сегодня в 19:38

У россиянки бесцеремонно забрали флаг РФ прямо во время игры на ЧМ по шашкам

сегодня в 21:23

"Две легенды": Разин показал себя и Пугачёву в 17-летнем возрасте

сегодня в 21:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1