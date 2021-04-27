Учёный рассказал, как часто нужно прививаться "Эпиваккороной"
Исходить можно будет из уровня антител в организме, в остальном применение препарата схоже с вакциной от гриппа.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Российской вакциной от CoViD-19 "Эпиваккорона" можно прививаться сколько угодно раз с необходимым интервалом. Таким мнением поделился руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций (входит в центр "Вектор") Александр Семёнов.
"Исходя из опыта применения подобной пептидной вакцины против лихорадки Эбола, можно предположить, что вакцина будет защищать в течение года. Наблюдение за участниками испытаний, которые первыми получили "Эпиваккорону", также показывают, что антитела сохраняются в течение 9–10 месяцев (годовой срок после первых прививок ещё не истёк. — Прим. ред.)", — рассказал Семёнов в интервью "Российской газете".
Семёнов подчеркнул, что "Эпиваккорона" отлично подходит для ревакцинации. Он отметил, что ею можно прививаться сколько угодно раз, и сравнил её применение с вакциной от гриппа.
"Если у переболевшего человека определяется высокий титр антител к коронавирусу, вакцинацию можно отложить. Если титр антител ниже референсных значений — лучше сделать прививку", — уточнил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций, добавив, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации формируется примерно через три недели после введения второй дозы препарата.
Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.
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