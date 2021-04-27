Учёный рассказал, как часто нужно прививаться "Эпиваккороной"

Российской вакциной от CoViD-19 "Эпиваккорона" можно прививаться сколько угодно раз с необходимым интервалом. Таким мнением поделился руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций (входит в центр "Вектор") Александр Семёнов.

"Исходя из опыта применения подобной пептидной вакцины против лихорадки Эбола, можно предположить, что вакцина будет защищать в течение года. Наблюдение за участниками испытаний, которые первыми получили "Эпиваккорону", также показывают, что антитела сохраняются в течение 9–10 месяцев (годовой срок после первых прививок ещё не истёк. — Прим. ред.)", — рассказал Семёнов в интервью "Российской газете".

Семёнов подчеркнул, что "Эпиваккорона" отлично подходит для ревакцинации. Он отметил, что ею можно прививаться сколько угодно раз, и сравнил её применение с вакциной от гриппа.

"Если у переболевшего человека определяется высокий титр антител к коронавирусу, вакцинацию можно отложить. Если титр антител ниже референсных значений — лучше сделать прививку", — уточнил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций, добавив, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации формируется примерно через три недели после введения второй дозы препарата.

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