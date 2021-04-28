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В УФСИН опровергли информацию о тяжёлом состоянии здоровья экс-министра Абызова

Больной получает всё необходимое медицинское обеспечение, уточнили в ведомстве.

28 апреля 2021, 07:25
<p>Михаил Абызов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Михаил Абызов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Коронавирус у госпитализированного бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова протекает в лёгкой форме, на носилках на заседание суда фигуранта уголовного дела не доставляли. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Москве.

"Состояние здоровья Абызова М.А. удовлетворительное, заболевание протекает в лёгкой форме. Он находится под наблюдением врачей", — сказано в сообщении.

Госпитализированного с пневмонией экс-министра Абызова на носилках доставили на заседание суда

Госпитализированного с пневмонией экс-министра Абызова на носилках доставили на заседание суда

В ведомстве пояснили, что медицинское обеспечение Абызова соответствует требованиям законодательства. Сотрудники СИЗО не применяли к нему физическую силу и специальные средства и не доставляли его на носилках на заседание суда.

Ранее сообщалось, что судья принял решение перенести заседание на 13 мая из-за состояния Абызова.

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Напомним, в 2019 году Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям — отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе. В августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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