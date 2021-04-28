"Не знал, как отреагирует Тамара": Организаторы объяснили, почему убрали российский флаг на ЧМ по шашкам

Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий объяснил, почему убрал со стола флажок России прямо по ходу матча за звание чемпионки мира между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской. По его словам, указание на это пришло уже во время игры.

"Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать", — приводит его слова "Чемпионат".

Павлицкий заявил, что в случае отказа убрать флаг Всемирная организация шашек могла оказаться под угрозой исключения из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года принял решение по делу WADA против РУСАДА и лишил Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Данные санкции не затронут российскую часть Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов в Петербурге. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под эгидой ОКР.

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