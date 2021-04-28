"Не знал, как отреагирует Тамара": Организаторы объяснили, почему убрали российский флаг на ЧМ по шашкам
По решению Спортивного арбитражного суда на крупных международных турнирах отечественные спортсмены не могут использовать национальную символику.
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Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий объяснил, почему убрал со стола флажок России прямо по ходу матча за звание чемпионки мира между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской. По его словам, указание на это пришло уже во время игры.
"Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать", — приводит его слова "Чемпионат".
Павлицкий заявил, что в случае отказа убрать флаг Всемирная организация шашек могла оказаться под угрозой исключения из Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года принял решение по делу WADA против РУСАДА и лишил Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Данные санкции не затронут российскую часть Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов в Петербурге. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под эгидой ОКР.
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