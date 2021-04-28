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"Не знал, как отреагирует Тамара": Организаторы объяснили, почему убрали российский флаг на ЧМ по шашкам

По решению Спортивного арбитражного суда на крупных международных турнирах отечественные спортсмены не могут использовать национальную символику.

28 апреля 2021, 06:42
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Кадр видео © YouTube / Warcaby

Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий объяснил, почему убрал со стола флажок России прямо по ходу матча за звание чемпионки мира между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской. По его словам, указание на это пришло уже во время игры.

У россиянки бесцеремонно забрали флаг РФ прямо во время игры на ЧМ по шашкам

У россиянки бесцеремонно забрали флаг РФ прямо во время игры на ЧМ по шашкам

"Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать", — приводит его слова "Чемпионат".

Павлицкий заявил, что в случае отказа убрать флаг Всемирная организация шашек могла оказаться под угрозой исключения из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года принял решение по делу WADA против РУСАДА и лишил Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Данные санкции не затронут российскую часть Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов в Петербурге. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под эгидой ОКР.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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