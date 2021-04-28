Лавров рассказал о наличии в России базы для альтернативы SWIFT
Кабмин и ЦБ должны делать всё, чтобы отечественная расчётная система была надёжной и гарантирующей полную независимость, подчеркнул министр.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
В России уже есть база для создания аналога международной расчётной системы SWIFT. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"База (для создания альтернативы SWIFT. — Прим. Лайфа) существует. И я убеждён, что правительство и Центробанк должны делать всё, чтобы эта база была надёжной и гарантирующей нам полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести", — отметил глава МИД в интервью РИА "Новости".
Ранее Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. Дипломат уверен, что санкционные риски нужно снижать путём укрепления своей технологической самостоятельности.
В Кремле также подчёркивали, что санкционные действия оппонентов РФ идут по нарастающей. Они носят необоснованный и абсолютно непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одной угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения страны от международной расчётной системы SWIFT.
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