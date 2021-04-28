Диетолог рассказала, как правильно соблюдать питьевой режим

Питьевой режим человека включает в себя любую жидкость в принципе, включая, к примеру, кофе, чаи или бульоны в супах. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Шмелёва.

Медик отметила, что любая жидкость формирует водную составляющую организма, поскольку она попадает в сосудистое русло, а также в межклеточное пространство. Однако, по словам Шмелёвой, не стоит забывать, что кофе обладает диуретическим действием.

"Вместе с тем количеством жидкости, которое ввёл, может ещё и больше забрать", — пояснила специалист в интервью телеканалу "Звезда".

Чтобы принести максимальную пользу организму, человеку следует приучить себя потреблять чистую воду. Шмелёва привела в пример французов, которые чаще всего пьют обычную воду, обходясь без большого количества других жидкостей в рационе.

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