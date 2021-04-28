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Лавров заявил о нежелании России строить козни Чехии

По словам дипломата, в предположениях Праги о причастных к взрывам на складах во Врбетице много шизофренических компонентов.

28 апреля 2021, 07:48
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Россия никогда не пыталась строить Чехии козни и вовсе не желала этого. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас никогда не было никакого желания чешским коллегам устраивать козни какие-то. Зачем задавать эти склоки?" — приводит его слова РИА "Новости".

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Глава МИД РФ заметил, что в истории со взрывами на складах с оружием во Врбетице очень много шизофренических компонентов, вплоть до обвинения президента Милоша Земана в государственной измене после его предложения учитывать и версию, озвученную в 2014 году чешским руководством, в том числе нынешним премьером Бабишем, о халатном поведении владельцев склада.

"И президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине. А председатель парламента сказал, что, заявив о необходимости все версии изучить, президент Земан раскрыл государственную тайну", — добавил Лавров.

По мнению дипломата, подобные заявления являются "шизофренией чистой воды".

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Россия же, в свою очередь, готова к нормализации отношений, если у чешских коллег "возобладает разум", резюмировал Лавров.

"Пусть постепенно, но [готовы] восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий", — уточнил министр.

Однако он заметил, что заискивать РФ ни перед кем не будет и у министерства есть понимание, как выстраивать дальнейшую работу.

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Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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