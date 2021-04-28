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Напившаяся в прямом эфире блогерша насмерть сбила полицейского в Нью-Йорке

За пару часов до смертельной аварии Джессика выступила с жёсткой критикой в адрес американских копов.

28 апреля 2021, 07:55

Блогерша, напившаяся в прямом эфире, насмерть сбила полицейского в Нью-Йорке. Видео © New York Post

В Нью-Йорке блогерша Джессика Бове провела прямую трансляцию на тему суда над полицейским Дереком Шовином, которого суд присяжных признал виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Во время эфира девушка пила водку и ругала сотрудников правоохранительных органов на чём свет стоит, а через несколько часов села за руль и насмерть сбила полицейского.

Как сообщает New York Post, после стрима Джессика выехала на скоростную автостраду Лонг-Айленда. В тот момент там регулировал движение 43-летний Анастасиос Цакос. В какой-то момент девушка на полном ходу сбила полицейского и скрылась с места ДТП. Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

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По данным издания, у погибшего остались жена и двое детей. Правоохранители почти сразу задержали пьяную блогершу. Как выяснило следствие, Джессика ранее была лишена водительских прав.

  • Фото © New York Post
    Фото © New York Post
  • Фото © New York Post
    Фото © New York Post
  • Фото © New York Post
    Фото © New York Post
  • Фото © New York Post
    Фото © New York Post

Фото © New York Post

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Накануне виновница ДТП выразила сожаление из-за гибели полицейского и попросила прощения у его семьи. На данный момент Джессика находится под домашним арестом, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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Ранее Лайф рассказывал, что бывший полицейский Дерек Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению жюри присяжных, Шовин виновен по всем трём пунктам обвинения, теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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