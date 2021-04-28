СК передал в Генпрокуратуру дело бывших генералов МВД, обвинённых в коррупции

Следственный комитет России передал в Генпрокуратуру уголовное дело бывших заместителей главы следственного департамента ГУ МВД РФ, которые вместе со следователем по особо важным делам обвиняются в злоупотреблении полномочиями.

"Уголовное дело в отношении генералов передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Дело из надзорного ведомства должно поступить в суд после майских праздников", — сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

Напомним, экс-генералам Александру Краковскому, Александру Бирюкову и следователю по особо важным делам Александру Брянцеву вменяют получение взятки и содействие в переводе из СИЗО под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна, который обвиняется в мошенничестве на 10 миллионов долларов.



Ранее Лайф сообщал, что бывшего замглавы МЧС приговорили к пяти годам за аферу с продажей должности губернатора. По версии следствия, в 2016 году Сергей Шляков с предполагаемыми подельниками пытался продать бывшему члену Совета Федерации Юрию Удалову кресло главы Ярославской области за 66 миллионов рублей.

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