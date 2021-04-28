В Петербурге горит исторический дом начала XX века
Очевидцы в социальных сетях сообщили, что перед возгоранием они слышали звук хлопка — возможно, взорвался газовый баллон.
Пожар в доходном доме Урвича.
Видео © LIFE
В Петроградском районе Санкт-Петербурга пожарные тушат доходный дом Урвича — здание 1910–1913 годов постройки. По информации Лайфа, возгорание началось в квартире на четвёртом этаже, однако пламя быстро перебралось и на пятый этаж. Видео с места пожара в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
Очевидцы в социальных сетях сообщили, что перед возгоранием они слышали звук хлопка — возможно, взорвался газ. Эта информация сейчас проверяется.
"Из-за угрозы распространения огня в 12:15 пожару присвоен ранг 1-БИС. В 12:24 ранг пожара повышен до № 2. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава", — информируют в городском управлении МЧС.
Напомним, что ранее в апреле в Петербурге ликвидировали пожар на Невской мануфактуре, который продолжался четыре дня. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. По делу о пожаре задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека".
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