МИД высылает из России дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии
В ведомстве заявили, что высылка сотрудников российских посольств — провокационные, ничем не обоснованные действия.
Фото © ТАСС/Артем Житенев
В ответ на высылку российских дипломатов МИД РФ решил отправить на родину по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии, двух литовских дипломатов и трёх сотрудников посольства Словакии. Они должны покинуть РФ до 5 мая.
"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", — заявили в МИД.
Также соответствующую ноту о высылке трёх дипломатических работников вручили после Словакии в РФ Любомиру Регаку.
"Решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в её провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", — добавили в ведомстве.
Напомним, 22 апреля Словакия сообщила, что вышлет трёх сотрудников российского посольства. Гражданам РФ дали неделю на то, чтобы покинуть республику. А 23 апреля Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Последовать примеру соседей по Прибалтике решила и Эстония.
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