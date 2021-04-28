МИД высылает из России дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии

В ответ на высылку российских дипломатов МИД РФ решил отправить на родину по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии, двух литовских дипломатов и трёх сотрудников посольства Словакии. Они должны покинуть РФ до 5 мая.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", — заявили в МИД.

Также соответствующую ноту о высылке трёх дипломатических работников вручили после Словакии в РФ Любомиру Регаку.

"Решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в её провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", — добавили в ведомстве.

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