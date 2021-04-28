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Пропавшего в Красноярске мальчика нашли в заброшенном здании в компании незнакомца

С ребёнком всё в порядке, в ближайшее время следователи допросят его и мужчину для установления причин случившегося.

28 апреля 2021, 09:26

В Красноярске нашли пропавшего мальчика, которого увёл неизвестный мужчина. Видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Масштабные поиски восьмилетнего Марка, пропавшего накануне в Красноярске, завершились успешно — ребёнок найден живым. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Отмечается, что школьник ушёл с неизвестным мужчиной, их общение попало на камеры видеонаблюдения. Незнакомец увёл ребёнка в заброшенное здание, где они и находились всё время, пока жители города и экстренные службы вели розыск несовершеннолетнего. Что они делали там, неизвестно.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям следователей, оперативных сотрудников полиции, волонтёров, а также неравнодушным гражданам, сообщившим очень важные для следствия обстоятельства, удалось установить личность мужчины, с которым ушёл мальчик, и заброшенный дом, в котором они находились всё время, пока шли поиски", — сообщили в СК.

Отмечается, что в ближайшее время следователи проведут допрос мужчины и ребёнка для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Напомним, накануне вечером мальчик вышел из дома на прогулку в Ленинском районе Красноярска и домой не вернулся. Были организованы масштабные поиски с использованием катеров и дронов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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