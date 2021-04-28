Лавров объяснил отличие ситуаций в Донбассе, Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл аналогию между событиями в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году и ситуацией в Донбассе, указав на важное различие.

"В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договорённостей, которые были бы аналогичны минскому комплексу мер", — пояснил глава МИД РФ в интервью РИА "Новости".

Лавров напомнил, что тогда экс-президент Франции Николя Саркози сначала договорился в Москве с Дмитрием Медведевым о мерах урегулирования конфликта, а затем полетел в Тбилиси для обеспечения поддержки этого документа со стороны Саакашвили. В свою очередь, грузинский лидер вычеркнул из него важные положения, оставив только пункт о прекращении огня.

"Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы: "Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня…" Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул, и получилось просто: первый пункт — прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договорённости", — рассказал Лавров.

Министр добавил, что в случае с Донбассом ситуация была другая — в течение 17 часов лидеры стран "нормандского формата" обсуждали документ. И только через два дня его одобрили в Совете Безопасности ООН. "Без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять", — подчеркнул Лавров.

Ранее Владимир Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивает на включении в число участников переговоров США, Великобритании и Канады. Однако позднее заметил, что не намерен отказываться от договорённостей.

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