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Эпидемиолог опроверг сообщения Bloomberg о третьей волне ковида в России

По словам Вадима Покровского, сейчас в стране наблюдается "плавный подъёмчик" заболеваемости и, чтобы он не усилился, необходимо прививаться и соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

28 апреля 2021, 09:08
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Прирост заражений коронавирусом в России действительно есть, но говорить о полноценной третьей волне пока ещё рано. Так заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал сообщения Bloomberg.

"Действительно, есть подъём, но это не волна, а такой вот плавный подъёмчик, и, чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что ещё далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъём", — рассказал он радиостанции "Говорит Москва".
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Покровский добавил, что опасность возникновения очередного подъёма существует. Чтобы этого не случилось, нужно активнее делать прививки и не забывать про маски и перчатки. Эпидемиолог выразил надежду, что длинные майские праздники, когда люди будут меньше контактировать друг с другом, будут способствовать снижению числа заболевших. При этом пока противоэпидемические меры отменять нельзя.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на "неофициальную статистику" заявило о третьей волне коронавируса в России. Издание пишет, что это случилось из-за того, что "большая часть населения больше не боится вируса", поэтому снизился спрос на вакцинацию.

При этом за минувшие сутки в России выявили минимальное с 26 сентября число случаев ковида — 7848. Премьер Михаил Мишустин заявил, что страна прошла самую острую часть пандемии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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