Мишустин: Россия пережила самую острую часть пандемии коронавируса

"Ваша фракция оказывает надёжную поддержку нам в ключевых вопросах, которые очень важны для развития нашей страны. При подготовке взвешенных, продуманных инициатив. И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции. В этот непростой период вы взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить самую острую часть пандемии, справиться с очень большим объёмом задач", — указал глава кабмина РФ.