Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Мишустин: Россия пережила самую острую часть пандемии коронавируса

В сложных ситуациях депутаты брали на себя ответственность за выработку решений, которые помогли справиться с большим объёмом задач, отметил премьер.

28 апреля 2021, 09:01

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что страна прошла самую острую часть пандемии коронавируса. Видео © LIFE

Россия прошла самую острую часть пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в ходе встречи с депутатами фракции партии "Единая Россия" в Госдуме заявил премьер Михаил Мишустин.

"Ваша фракция оказывает надёжную поддержку нам в ключевых вопросах, которые очень важны для развития нашей страны. При подготовке взвешенных, продуманных инициатив. И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции. В этот непростой период вы взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить самую острую часть пандемии, справиться с очень большим объёмом задач", — указал глава кабмина РФ.

По мнению Мишустина, такую практику необходимо продолжать. Премьер поблагодарил депутатов за проделанную работу.

Роспотребнадзор раскрыл механизм заражения разными штаммами коронавируса

Роспотребнадзор раскрыл механизм заражения разными штаммами коронавируса

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено минимальное с 26 сентября число новых случаев ковида. От болезни вылечилось более восьми тысяч человек, общее число выздоровевших от коронавируса достигло 4 411 098.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сроки достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу. По её словам, ситуация с выработкой антител отличается в разных регионах страны и зависит от темпов вакцинации населения.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кабмин ускорит подключение частных домов к электросетям

26 апреля, 11:16

Эпидемиолог опроверг сообщения Bloomberg о третьей волне ковида в России

сегодня в 09:08

В Иркутске задержанный аферист устроил "мастер-класс" по разводу на деньги за две минуты

сегодня в 09:49
Life

МИД высылает из России дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии

сегодня в 09:26

Полина Гагарина раскрыла 10-летнюю травму, из-за которой она согнулась от боли во время концерта

сегодня в 09:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1