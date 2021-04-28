Мишустин: Россия пережила самую острую часть пандемии коронавируса
В сложных ситуациях депутаты брали на себя ответственность за выработку решений, которые помогли справиться с большим объёмом задач, отметил премьер.
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что страна прошла самую острую часть пандемии коронавируса. Видео © LIFE
Россия прошла самую острую часть пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в ходе встречи с депутатами фракции партии "Единая Россия" в Госдуме заявил премьер Михаил Мишустин.
"Ваша фракция оказывает надёжную поддержку нам в ключевых вопросах, которые очень важны для развития нашей страны. При подготовке взвешенных, продуманных инициатив. И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции. В этот непростой период вы взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить самую острую часть пандемии, справиться с очень большим объёмом задач", — указал глава кабмина РФ.
По мнению Мишустина, такую практику необходимо продолжать. Премьер поблагодарил депутатов за проделанную работу.
Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено минимальное с 26 сентября число новых случаев ковида. От болезни вылечилось более восьми тысяч человек, общее число выздоровевших от коронавируса достигло 4 411 098.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сроки достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу. По её словам, ситуация с выработкой антител отличается в разных регионах страны и зависит от темпов вакцинации населения.
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