В России выявили минимальное с 26 сентября число случаев ковида за сутки
От болезни вылечилось более восьми тысяч человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 411 098.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
В России за минувшие сутки выявлено 7848 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 13,7% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 8420 человек, скончалось — 387. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%. Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 787 273 случая заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 411 098 человек. За весь период в России умерло 109 367 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сроки достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу. По её словам, ситуация с выработкой антител отличается в разных регионах страны и зависит от темпов вакцинации населения.
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