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"Это непозволительно": В Федерации шашек России назвали безобразием инцидент с флагом на ЧМ

Там также пообещали отреагировать на подобные действия и выпустят в этой связи специальное заявление.

28 апреля 2021, 09:04
<p>Фото © ЕРА / LESZEK SZYMANSKI</p>

Фото © ЕРА / LESZEK SZYMANSKI

Вице-президент Федерации шашек России Анатолий Шкодин в беседе с изданием "Подъём" назвал инцидент с флагом РФ, который убрали со стола прямо во время встречи нашей Тамары Тансыккужиной и полячки Натальи Садовской на ЧМ, безобразием.

У россиянки бесцеремонно забрали флаг РФ прямо во время игры на ЧМ по шашкам

У россиянки бесцеремонно забрали флаг РФ прямо во время игры на ЧМ по шашкам

"Я в курсе этой неприятной новости. Это сделано по звонку WADA, что является полным безобразием. Посреди матча убрать флаг — даже со стороны WADA — это непозволительно. По этому поводу будет официальное заявление от президиума и последуют действия. Федерация шашек России отреагирует на это безобразное явление", отметил Шкодин.

"Сделали это под давлением": Российская шашистка высказалась об инциденте со снятием флага во время матча

"Сделали это под давлением": Российская шашистка высказалась об инциденте со снятием флага во время матча

Напомним, на чемпионате мира по шашкам в Польше у россиянки Тамары Тансыккужиной забрали флаг РФ со стола прямо по ходу её встречи против хозяйки турнира Натальи Садовской. Произошло это из-за того, что организаторам соревнований прямо в ходе партии напомнили, что решением Спортивного арбитражного суда россиянам на крупных международных соревнованиях запрещается выступать под флагом своей страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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