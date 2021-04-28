В Казахстане дядя уже 25 лет ищет пропавшего племянника, которого похитили из детского санатория

Вот уже 25 лет родственники Ержана Суюнжанова из города Семее ищут мальчика по всему Казахстану. Когда малыш пропал в санатории, ему было пять лет. Мальчик вышел в лес на прогулку вместе с другими детьми, но погнался за бабочками и пропал. Работники санатория искали Ержана своими силами три дня, а затем, не найдя, признались родителям, которые уже сообщили в полицию. Но драгоценное время было потеряно.

Фото © Instagram / volontery_almaty_lider.kz

Следующие три года вся страна была обклеена листовками с лицом мальчика — среднего телосложения, с тёмно-каштановыми волосами и карими глазами. На щеках и подбородке у него были глубокие ямочки, а сам малыш отзывался на домашнее прозвище Епося. Но результатов расследование не дало и вскоре заглохло, пока родные не потребовали в 2009 году открыть ввиду улик новое — по статье "Похищение".

Кто-то меня поддерживает, кто-то ругает: мол, хватит, живи своей жизнью. Но это и есть моя жизнь! Я не могу спокойно спать, зная, что упустил из виду зацепку, которая приведёт меня к Ержанчику Даниал Суюнжанов

Фото © Instagram / volontery_almaty_lider.kz

Пропажа Ержана нанесла сильный удар по семье — через пять лет после его исчезновения отец мальчика умер от инфаркта, а спустя сорок дней после его похорон на тот свет отправился и дедушка. Теперь поисками мальчика занялся его дядя — Даниал. Он даже обращался за помощью к экстрасенсам, но и это не слишком помогло.

Фото © Instagram / volontery_almaty_lider.kz

Мама, бабушка и дядя Ержана уверены, что мальчик жив. Скорее всего, его похитили и отдали для усыновления в другую семью. Поэтому родные мальчика не планируют рушить его новую и привычную жизнь, они хотят лишь убедиться, что с ним всё в порядке. "Мы понимаем, что прошло много лет. Мы не собираемся предъявлять никаких прав. Пусть всё остаётся как есть. Пусть Ержан и дальше называет родителями тех людей, которые его вырастили. Нам главное знать, что с ним всё хорошо!" — признавался в интервью изданию "Время" дядя Ержана.

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