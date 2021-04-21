Найдено тело 7-летней школьницы из Арзамаса, которая пропала с сестрой, гуляя у бабушки в гостях
В поиске сестёр участвовали полицейские, спасатели и волонтёры. Теперь же дно пруда исследуют водолазы МЧС из Нижнего Новгорода.
Фото © "ВКонтакте"
Вчера вечером семилетняя Арина и шестилетняя Саша ушли гулять в одном из сёл Шатковского района Нижегородской области. Двоюродные сёстры приехали из Арзамаса к бабушке с дедушкой и не хотели тратить ни минуты. Школьницы убежали исследовать деревню, но домой не вернулись. В последний раз их видели у пруда, где они гладили собаку, пишет "Нижний Новгород онлайн".
Фото © "ВКонтакте"
Пенсионеры подняли тревогу, и на поиски девочек отправились полиция, спасатели и волонтёры. Несмотря на холодную погоду и сильный дождь, люди тщательно обыскивали село и прилегающие территории: дома, дороги, заброшенные здания. Командир ПСЦ "Рысь" Андрей Ермолаев рассказал, что на место выехало четыре подразделения: нижегородское, саровское, арзамасское и из села Бутурлино. Собраны были все возможные силы.
Фото © "ВКонтакте"
Находили даже детский след, но самих девочек обнаружить не удалось. Около полуночи было найдено тело, но сообщили об этом только утром — после опознания
Фото © "ВКонтакте"
Это была семилетняя Арина. Поиски её сестры Саши ещё продолжаются. Сейчас в село выехала водолазная группа МЧС Нижнего Новгорода, чтобы проверить пруд, возле которого девочек видели в последний раз. Командир ПСЦ "Рысь" объяснил, что специалистам предстоит сложная работа. С пруда ещё не сошёл лёд, а вода мутная, как часто бывает весной, поэтому водолазам придётся работать почти вслепую.
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