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Неизвестный устроил резню в детском саду на юге Китая, пострадало 16 малышей

Неадеквата уже задержали и доставили в полицию. Мотивы его шокирующего поступка неизвестны.

28 апреля 2021, 09:19

Неизвестный устроил резню в детском саду на юге Китая.

Видео © Соцсети

Инцидент произошёл на территории детского сада в городе Бэйлю (Чжуанский автономный район). Как сообщают местные СМИ, неизвестный мужчина с холодным оружием перелез через ограду и оказался на площадке, на которой играли дети. По предварительным данным, он ранил 16 малышей. Двое воспитателей, которые пытались отбить детей у злоумышленника, также получили ножевые ранения.

Преступника уже задержали, его мотивы выясняются. Информацию о состоянии пострадавших медики обещали предоставить позднее.

Воспитательница детсада призналась, что пытала детей швейными иголками

Воспитательница детсада призналась, что пытала детей швейными иголками

К сожалению, это уже не первое нападение на беззащитных воспитанников в детских садах Китая. Лайф рассказывал, как в 2018 году в городе Чуньцине вооружённая ножом женщина ранила 14 малышей. А в провинции Хэнань воспитатель детсада отравил химикатами 23 ребёнка.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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