Вдова расчленённого рэпера Картрайта признана вменяемой при наличии психического расстройства
Сегодня суд должен продлить арест женщины, подозреваемой в убийстве супруга-музыканта.
Марина Кохал. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
Психиатрическая экспертиза, проведённая вдове погибшего рэпера Энди Картрайта Марине Кохал, показала вменяемость женщины. Об этом сообщил её адвокат Сергей Лукьянов.
"Она вменяема, но психическое расстройство есть", — сказал адвокат перед заседанием о продлении Кохал меры пресечения.
По словам другого её адвоката — Ирины Скурту, это психическое расстройство не является заболеванием.
Напомним, суд в Санкт-Петербурге арестовал Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве супруга — рэпера Энди Картрайта. Его останки обнаружили 29 июля 2020 года в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото. Этому противоречат результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что Картрайт собирался развестись и уйти к любовнице, что могло послужить мотивом убийства.
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