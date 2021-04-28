Вдова расчленённого рэпера Картрайта признана вменяемой при наличии психического расстройства

Психиатрическая экспертиза, проведённая вдове погибшего рэпера Энди Картрайта Марине Кохал, показала вменяемость женщины. Об этом сообщил её адвокат Сергей Лукьянов.

"Она вменяема, но психическое расстройство есть", — сказал адвокат перед заседанием о продлении Кохал меры пресечения.

По словам другого её адвоката — Ирины Скурту, это психическое расстройство не является заболеванием.

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