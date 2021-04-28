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Вдова расчленённого рэпера Картрайта признана вменяемой при наличии психического расстройства

Сегодня суд должен продлить арест женщины, подозреваемой в убийстве супруга-музыканта.

28 апреля 2021, 09:20
<p>Марина Кохал. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Марина Кохал. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Психиатрическая экспертиза, проведённая вдове погибшего рэпера Энди Картрайта Марине Кохал, показала вменяемость женщины. Об этом сообщил её адвокат Сергей Лукьянов.

"Она вменяема, но психическое расстройство есть", — сказал адвокат перед заседанием о продлении Кохал меры пресечения.

По словам другого её адвоката — Ирины Скурту, это психическое расстройство не является заболеванием.

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Напомним, суд в Санкт-Петербурге арестовал Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве супруга — рэпера Энди Картрайта. Его останки обнаружили 29 июля 2020 года в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото. Этому противоречат результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что Картрайт собирался развестись и уйти к любовнице, что могло послужить мотивом убийства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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