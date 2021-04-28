В Иркутске задержанный аферист устроил "мастер-класс" по разводу на деньги за две минуты

Задержанный в Иркутске аферист показал полицейским, как за две минуты может развести доверчивого человека на деньги. Видео © ГУ МВД России по Иркутской области

Аферист из Иркутской области, задержанный по подозрению в мошенничестве, устроил полицейским "мастер-класс" и показал, как разводит людей на деньги. Видеозапись его телефонной беседы со случайной жертвой стражи порядка показали в назидание доверчивым гражданам.

Как рассказали в региональном ГУ МВД РФ, мужчина работал по схеме, которая не давала сбоя. Аферист звонил случайным абонентам и представлялся их дальним родственником или знакомым. В начале беседы он задавал наводящие вопросы и даже обещал встретиться, а после приступал к главной части схемы. Мужчина просил своего собеседника помочь решить проблему, которая возникла на заправке. Он просил перевести от двух до четырёх тысяч рублей на карту якобы сотрудника АЗС. Зачастую его жертвы были готовы расстаться с деньгами, чтобы помочь "родственнику".

После задержания мошенник поделился своими навыками с представителями МВД. Под запись он набрал случайный номер и в деталях воспроизвёл свой типичный монолог. Девушка, до которой он дозвонился, узнала в аферисте брата и согласилась перечислить 2200 рублей.

Известно, что таким образом мошенник обманул как минимум 10 человек. Сам аферист призвал граждан не верить тем, кто звонит им с незнакомых номеров.

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