Химик перечислил безопасные и не очень способы покраски яиц на Пасху

На Пасху с давних времён принято красить яйца в различные цвета, в современном мире для этого используют множество способов. Однако, если некоторые из них совершенно безопасны, то другие могут нанести вред организму. Об этом рассказал пищевой химик-технолог Сергей Белков.

Самые проверенные способы покраски — с использованием пищевых красителей, луковой шелухи и свекольного сока.

"Они именно потому и называются пищевыми, что их можно употреблять в пищу. Тем более что на само яйцо, собственно, они и не попадают, оставаясь лишь на скорлупе", — приводит слова Белкова телеканал "360".

Однако, заметил технолог, если краситель попадёт на само яйцо, ничего плохого не произойдёт, потому что все они безопасны.

А вот от использования растений, фломастеров и маркеров лучше отказаться, так как это может нанести вред организму.

"От раскраски яиц маркерами, фломастерами и красками я бы предостерёг. Потому что пигменты, которые там используются, в пищу не предназначены", — добавил химик.

Использование растений в большинстве случаев безопасно, уточнил Белков, но в них могут содержаться какие-то вещества, способные нанести вред.

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