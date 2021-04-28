В Кремле дали оценку темпу вакцинации россиян от коронавируса

Темпы вакцинации от коронавируса в России соответствуют востребованности у населения, со временем спрос на такие препараты может вырасти. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сейчас все регионы обеспечены вакцинами.

"Безусловно, темпы вакцинации будут наращиваться, будут расти. В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности у населения", — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что на портале стопкоронавирус.рф начнут публиковать официальные данные о числе привитых от коронавирусной инфекции россиян. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России первым компонентом вакцинировано более 11,1 млн граждан, а полностью оба компонента уже получило 6,8 млн человек.

А вот для сравнения статистика у наших соседей: на Украине лишь девять человек получили обе дозы вакцины от ковида. Всего же в стране первый компонент поставили 539 126 пациентам, из них двое привились за рубежом.

Авторы