Песков опроверг существование "тайной статистики" по коронавирусу, указывающей на третью волну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сведения Bloomberg о третьей волне эпидемии коронавируса, о чём якобы свидетельствует "неофициальная статистика" кабмина РФ. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в среду.

"Никакой "второй бухгалтерии" нет и быть не может на этот счёт. Оперативный штаб каждый день где-то в районе 11–12 часов публикует данные по количеству заболевших по России, по количеству заболевших по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы", — указал представитель Кремля.

Отметим, что заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также опроверг сообщения Bloomberg. По его словам, речь идёт лишь о небольшом приросте заболевших, но длинные майские праздники, когда люди будут меньше контактировать друг с другом, будут способствовать улучшению статистики.

Авторы