Песков опроверг существование "тайной статистики" по коронавирусу, указывающей на третью волну
В Кремле заявили, что никакой "второй бухгалтерии" на этот счёт не ведётся. А вот само заявление о подъёме заболеваемости ранее прокомментировали эпидемиологи: третьей волны нет и не будет, если все будут соблюдать масочный режим и вакцинироваться.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сведения Bloomberg о третьей волне эпидемии коронавируса, о чём якобы свидетельствует "неофициальная статистика" кабмина РФ. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в среду.
"Никакой "второй бухгалтерии" нет и быть не может на этот счёт. Оперативный штаб каждый день где-то в районе 11–12 часов публикует данные по количеству заболевших по России, по количеству заболевших по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы", — указал представитель Кремля.
Отметим, что заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также опроверг сообщения Bloomberg. По его словам, речь идёт лишь о небольшом приросте заболевших, но длинные майские праздники, когда люди будут меньше контактировать друг с другом, будут способствовать улучшению статистики.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили минимальное с 26 сентября число случаев ковида — 7848. Премьер Михаил Мишустин заявил, что страна прошла самую острую часть пандемии.
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