Друг бойца ММА Тарасова увидел "женский" след в его конфликте с вице-президентом "Альфастрахования"

Алексей Прокофьев — о драке бойцов ММА с топ-менеджером "Альфастрахования". Видео © LIFE

Боец MMA Алексей Прокофьев, который дружит с задержанным на Московском вокзале в Петербурге Артёмом Тарасовым, рассказал Лайфу о возможных причинах произошедшего. Наш собеседник не сомневается, что виноват в конфликте не спортсмен, а его оппонент — вице-президент "Альфастрахования" Андрей Сорокин.

Тарасов (слева) и Солонин после драки. Фото © Instagram / Artem Tarasov (MMA)

"Словесный конфликт в "Сапсане" произошёл, человек написал заявление, а начальник поезда вызвал полицейских. Их задержали и отвели в отделение. Это административное дело за мелкое хулиганство", — рассказывает он.

Прокофьев заверил, что Тарасов — максимально неконфликтный человек. А вот его оппонент был с девушкой, перед которой, возможно, хотел "порисоваться".

"Артём — абсолютно неконфликтный человек, я его знаю больше 10 лет. Исключено, что он пошёл бы драться. Там была ситуация вроде, что Никита (Солонин, ещё один участник потасовки. — Прим. ред.) задел кого-то ногой или ногу не туда положил. Ему сделали замечание, потом произошёл какой-то конфликт. А он (вице-президент "Альфастрахования". — Прим. ред.) ехал с девушкой своей и начал просто показывать свою значимость. Я в этом вижу просто бытовой конфликт", — рассуждает собеседник Лайфа.

Он добавил, что задержанные спортсмены до сих пор находятся в линейном управлении МВД РФ по транспорту. Вскоре их обещали выпустить.

Между тем в полиции Лайфу сообщили, что задержанные правонарушители, следуя в поезде сообщением Москва — Санкт-Петербург, находились в состоянии алкогольного опьянения, выражались нецензурной бранью и оскорбляли другого пассажира, которому на платформе Московского вокзала нанесли удар по лицу.

Андрей Сорокин руководит Северо-Западным региональным центром ОАО "АльфаСтрахование". Фото © Сайт "Страхование сегодня"

"Правонарушители доставлены в дежурную часть и помещены в камеру содержания административно задержанных лиц до вытрезвления. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — информирует пресс-служба городского управления МВД РФ.

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