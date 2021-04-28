Друг бойца ММА Тарасова увидел "женский" след в его конфликте с вице-президентом "Альфастрахования"
По словам собеседника Лайфа, спортсмен и популярный блогер Тарасов — неконфликтный человек. А вот его оппонент был с дамой, перед которой, возможно, хотел "порисоваться".
Алексей Прокофьев — о драке бойцов ММА с топ-менеджером "Альфастрахования".
Видео © LIFE
Боец MMA Алексей Прокофьев, который дружит с задержанным на Московском вокзале в Петербурге Артёмом Тарасовым, рассказал Лайфу о возможных причинах произошедшего. Наш собеседник не сомневается, что виноват в конфликте не спортсмен, а его оппонент — вице-президент "Альфастрахования" Андрей Сорокин.
Тарасов (слева) и Солонин после драки.
"Словесный конфликт в "Сапсане" произошёл, человек написал заявление, а начальник поезда вызвал полицейских. Их задержали и отвели в отделение. Это административное дело за мелкое хулиганство", — рассказывает он.
Прокофьев заверил, что Тарасов — максимально неконфликтный человек. А вот его оппонент был с девушкой, перед которой, возможно, хотел "порисоваться".
"Артём — абсолютно неконфликтный человек, я его знаю больше 10 лет. Исключено, что он пошёл бы драться. Там была ситуация вроде, что Никита (Солонин, ещё один участник потасовки. — Прим. ред.) задел кого-то ногой или ногу не туда положил. Ему сделали замечание, потом произошёл какой-то конфликт. А он (вице-президент "Альфастрахования". — Прим. ред.) ехал с девушкой своей и начал просто показывать свою значимость. Я в этом вижу просто бытовой конфликт", — рассуждает собеседник Лайфа.
Он добавил, что задержанные спортсмены до сих пор находятся в линейном управлении МВД РФ по транспорту. Вскоре их обещали выпустить.
Между тем в полиции Лайфу сообщили, что задержанные правонарушители, следуя в поезде сообщением Москва — Санкт-Петербург, находились в состоянии алкогольного опьянения, выражались нецензурной бранью и оскорбляли другого пассажира, которому на платформе Московского вокзала нанесли удар по лицу.
Андрей Сорокин руководит Северо-Западным региональным центром ОАО "АльфаСтрахование".
Фото © Сайт "Страхование сегодня"
"Правонарушители доставлены в дежурную часть и помещены в камеру содержания административно задержанных лиц до вытрезвления. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — информирует пресс-служба городского управления МВД РФ.
Напомним, что в конце прошлого года Лайф рассказывал о бытовой драке между российскими бойцами ММА Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым в московском дворце спорта "Лужники". В результате потасовки Харитонов был госпитализирован с сотрясением мозга, у бойца также был серьёзно повреждён правый глаз. Разбирательство было громким, однако в результате спортсмены отказались от претензий друг к другу.
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