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Жириновский рассказал, как его во время покушения спасла шуба

Последним пристанищем политика могла стать тюменская гостиница, но благодаря плотной одежде он смог избежать ножевого ранения.

28 апреля 2021, 11:06

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Владимир Жириновский рассказал, как при покушении в Тюмени его спасла шуба. Видео © VK / Ura_ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о покушении на него в тюменской гостинице "Восток" в 1979 году. В те годы он приехал в Тюмень в командировку как адвокат, передаёт Ura.ru. Депутат вспомнил, как поселился в многоместном номере. В помещении два незнакомых человека распивали спиртное. На замечание Жириновского соседи по комнате отреагировали агрессивно — попытались ударить ножом. К счастью, политика спасла шуба.

"На всю жизнь запомнил, чуть не убили", — сказал Жириновский.

Жириновский сообщил о грядущей смене лидера в КПРФ

Жириновский сообщил о грядущей смене лидера в КПРФ

Сейчас тюменское региональное отделение ЛДПР открыло в "Востоке" номер Жириновского. Главе либерал-демократов посвящена комната № 301. В ней размещены высказывания политика и программа партии.

Ранее Жириновский описал судьбу России в случае сохранения СССР. По словам политика, население страны составляло бы 300 миллионов человек.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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