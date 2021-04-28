Жириновский рассказал, как его во время покушения спасла шуба

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о покушении на него в тюменской гостинице "Восток" в 1979 году. В те годы он приехал в Тюмень в командировку как адвокат, передаёт Ura.ru. Депутат вспомнил, как поселился в многоместном номере. В помещении два незнакомых человека распивали спиртное. На замечание Жириновского соседи по комнате отреагировали агрессивно — попытались ударить ножом. К счастью, политика спасла шуба.