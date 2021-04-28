Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Мужчина нанёс жене жёсткие ранения кочергой и свалил вину на ДТП, но перед смертью жертва успела назвать имя своего убийцы

Как оказалось, мужчина часто поднимал руку на супругу, а та боялась рассказать о домашнем насилии.

28 апреля 2021, 10:48
<p>Фото © <a href="https://sudexpert.gov.by/ru/list_news_occurrence_n.html?news_id=7677" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГКСЭ Б</a><a href="https://sudexpert.gov.by/ru/list_news_occurrence_n.html?news_id=7677" target="_blank" rel="noopener noreferrer">елоруссии</a></p>

Фото © ГКСЭ Белоруссии

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который истязал свою жену и впоследствии жестоко убил в посёлке Холопеничи в Крупском районе Минской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета Белоруссии.

В ходе расследования было установлено, что в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года между 46-летним супругом и его 43-летней женой произошла ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил женщину, используя кочергу. Пострадавшую госпитализировали, однако на следующий день она скончалась в реанимации.

В Красноярском крае бывший зэк зарезал жену в магазине средь бела дня

В Красноярском крае бывший зэк зарезал жену в магазине средь бела дня

Сам мужчина тогда заявил правоохранителям, что его супругу сбила машина, а дома он нанёс ей удары, так как та была пьяна, однако, ещё находясь в сознании в реанимации, женщина сообщила, что её сильно избил именно муж.

"Конфликты на почве семейно-бытовых отношений между супругами случались и ранее, муж систематически избивал жену. Следствием установлено шесть подобных фактов причинения ей побоев — с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года", — сказано в записи ведомства.

Знакомые часто видели ушибы и синяки на погибшей, однако с заявлением в милицию женщина не обращалась, опасаясь за свою жизнь.

Проведённая экспертиза показала, что в момент совершения убийства мужчина не был в состоянии аффекта и осознавал свои действия. Сейчас он заключён под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

В Новороссийске женщина зарезала избивавшего её сожителя-тирана

В Новороссийске женщина зарезала избивавшего её сожителя-тирана

Ранее Лайф сообщал, что убийцу попутчицы по BlaBlaCar приговорили к 25 годам лишения свободы. Виталий Чикирёв расправился с директором двух ресторанов Burger King Ириной Ахматовой в её автомобиле после отказа отдать ему все деньги и ценности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лукашенко заявил, что разделить Белоруссию пополам не получится ни с ним, ни без него

26 апреля, 13:00

В Киеве подросток зарезал родителей и младшего брата

вчера в 07:20

Курганский депутат жестоко расправился с волком на охоте, переехав снегоходом, но избежал проверки

сегодня в 11:20

Парень случайно нашёл в семейном альбоме фото теракта 11 сентября, которые раньше не видел никто

сегодня в 10:58

Жириновский рассказал, как его во время покушения спасла шуба

сегодня в 11:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1