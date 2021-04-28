Мужчина нанёс жене жёсткие ранения кочергой и свалил вину на ДТП, но перед смертью жертва успела назвать имя своего убийцы
Как оказалось, мужчина часто поднимал руку на супругу, а та боялась рассказать о домашнем насилии.
Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который истязал свою жену и впоследствии жестоко убил в посёлке Холопеничи в Крупском районе Минской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета Белоруссии.
В ходе расследования было установлено, что в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года между 46-летним супругом и его 43-летней женой произошла ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил женщину, используя кочергу. Пострадавшую госпитализировали, однако на следующий день она скончалась в реанимации.
Сам мужчина тогда заявил правоохранителям, что его супругу сбила машина, а дома он нанёс ей удары, так как та была пьяна, однако, ещё находясь в сознании в реанимации, женщина сообщила, что её сильно избил именно муж.
"Конфликты на почве семейно-бытовых отношений между супругами случались и ранее, муж систематически избивал жену. Следствием установлено шесть подобных фактов причинения ей побоев — с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года", — сказано в записи ведомства.
Знакомые часто видели ушибы и синяки на погибшей, однако с заявлением в милицию женщина не обращалась, опасаясь за свою жизнь.
Проведённая экспертиза показала, что в момент совершения убийства мужчина не был в состоянии аффекта и осознавал свои действия. Сейчас он заключён под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
Ранее Лайф сообщал, что убийцу попутчицы по BlaBlaCar приговорили к 25 годам лишения свободы. Виталий Чикирёв расправился с директором двух ресторанов Burger King Ириной Ахматовой в её автомобиле после отказа отдать ему все деньги и ценности.
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