Россия не рассылала приглашения на Парад Победы иностранным лидерам

Москва не направляла специальных приглашений иностранным лидерам на Парад Победы 9 Мая в Москве. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что на торжество может приехать Александр Лукашенко. По словам представителя Кремля, президент Белоруссии может это сделать — просто "собраться и прилететь".

"Мне не известно о том, что Александр Григорьевич хотел бы присутствовать на параде. Но у нас Союзное государство, Александр Григорьевич может собраться и прилететь, здесь никаких проблем нет. Но каких-то особых, специальных приглашений не рассылалось. Но это не значит, что наши ближайшие соседи, союзники не могут при желании разделить с нами радость Дня Победы", — отметил Песков.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы с 9 Мая перенесли на 24 июня. Пешие колонны более чем из 13 тысяч военнослужащих промаршировали по главной площади страны в сопровождении военной техники и авиации. Наблюдали за этим президент России Владимир Путин, который открывал парад, лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.

В этом году парад должен состояться 9 Мая. В Москве ночные репетиции пройдут 29 апреля и 4 мая, а утром 7 мая состоится генеральный прогон. Всего же торжества, посвящённые 76-летию Победы, пройдут в 377 городах и сёлах России, а военные парады — в 28 городах.

Авторы