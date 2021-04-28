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Власти Болгарии заподозрили шестерых россиян в организации взрывов на оружейных заводах

А троих из них заочно обвинили в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева, которому принадлежали склады с боеприпасами.

28 апреля 2021, 10:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых граждан России в организации в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года четырёх взрывов на оружейных заводах страны, где хранились боеприпасы. Отмечается, что троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, а также его сына и коллеги.

"Есть определённое сходство в четырёх взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трёх болгарских граждан и взрывами в других странах", — заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

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По версии болгарской прокуратуры, шестеро российских граждан находились на территории страны в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилиана Гебрева. На данный момент собирается доказательная база о якобы совершении нашими соотечественниками "тяжкого преступления". В то же время прокуратура не приводит никаких конкретных имён.

Ранее похожие претензии к РФ выдвинули в Чехии, что стало причиной дипломатического скандала. Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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