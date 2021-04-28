Россия пока не дала официального согласия на встречу Путина и Байдена
Каждый раз слова о саммите соседствуют с мнением о необходимости РФ заплатить какую-то цену, заметил Дмитрий Песков.
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Россия продолжает изучать предложение президента США Джо Байдена о проведении саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Официального ответа не было. Мы по-прежнему изучаем это предложение и анализируем ситуацию. Она требует глубокого анализа, потому что каждый раз слова о саммите в заявлениях наших коллег в Вашингтоне соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и о неизбежности новых санкций", — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля также отметил, что не должно быть гипотетических вариантов того, что саммит может не состояться, а должен быть конкретный ответ. Поэтому и необходим глубокий анализ.
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.
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