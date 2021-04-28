Россия пока не дала официального согласия на встречу Путина и Байдена

"Официального ответа не было. Мы по-прежнему изучаем это предложение и анализируем ситуацию. Она требует глубокого анализа, потому что каждый раз слова о саммите в заявлениях наших коллег в Вашингтоне соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и о неизбежности новых санкций", — сказал Песков.