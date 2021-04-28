Нюансов масса: юрист раскрыл основные схемы мошенничества при аренде загородного жилья
Перед подписанием договора следует тщательно проверить состояние недвижимости, а лучше сфотографировать её, подчеркнул специалист.
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Зачастую большинство россиян отправляются на майские праздники на дачи. А тем, у кого пока нет собственного загородного дома, стоит знать о мошеннических схемах, которые применяют злоумышленники. Об этом рассказал эксперт по юридическим вопросам, адвокат Иван Кузнецов.
"Схемы достаточно простые, как и с рынком аренды квартир. Первая — классическая — когда сдают дом, который не принадлежит собственнику", — пояснил специалист в интервью агентству РИА ФАН.
Вторая схема обмана — это субаренда. По словам юриста, довольно часто мошенники арендуют дом на длительный срок, а потом сдают его посуточно, не уведомляя об этом собственника. Также Кузнецов подчеркнул, что нужно быть крайне внимательными во время подписания договора об аренде недвижимости. Нюансов может быть масса.
"[Необходимо] проверять право собственности объекта, внимательно читать условия договора, проверять состояние дома. Когда въезжаете — пройдитесь и всё тщательно сфотографируйте, чтобы потом были доказательства о состоянии помещения", — добавил специалист.
Ранее в Роспотребнадзоре поставили точку в вопросе запрета торговли спиртным в майские праздники. До этого в соцсетях появилась информация о том, что с 30 апреля по 10 мая в магазинах нельзя будет приобрести алкоголь.
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