Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Нюансов масса: юрист раскрыл основные схемы мошенничества при аренде загородного жилья

Перед подписанием договора следует тщательно проверить состояние недвижимости, а лучше сфотографировать её, подчеркнул специалист.

28 апреля 2021, 10:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Зачастую большинство россиян отправляются на майские праздники на дачи. А тем, у кого пока нет собственного загородного дома, стоит знать о мошеннических схемах, которые применяют злоумышленники. Об этом рассказал эксперт по юридическим вопросам, адвокат Иван Кузнецов.

"Схемы достаточно простые, как и с рынком аренды квартир. Первая — классическая — когда сдают дом, который не принадлежит собственнику", — пояснил специалист в интервью агентству РИА ФАН.

Стало известно, как россияне проведут длинные майские выходные

Стало известно, как россияне проведут длинные майские выходные

Вторая схема обмана — это субаренда. По словам юриста, довольно часто мошенники арендуют дом на длительный срок, а потом сдают его посуточно, не уведомляя об этом собственника. Также Кузнецов подчеркнул, что нужно быть крайне внимательными во время подписания договора об аренде недвижимости. Нюансов может быть масса.

"[Необходимо] проверять право собственности объекта, внимательно читать условия договора, проверять состояние дома. Когда въезжаете — пройдитесь и всё тщательно сфотографируйте, чтобы потом были доказательства о состоянии помещения", — добавил специалист.

Штрафы, налоги и новые льготы: у дачников появились новые права и обязанности

Штрафы, налоги и новые льготы: у дачников появились новые права и обязанности

Ранее в Роспотребнадзоре поставили точку в вопросе запрета торговли спиртным в майские праздники. До этого в соцсетях появилась информация о том, что с 30 апреля по 10 мая в магазинах нельзя будет приобрести алкоголь.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Злые пташки могут прикрыть сайт Wildberries

вчера в 21:40

В Иркутске задержанный аферист устроил "мастер-класс" по разводу на деньги за две минуты

сегодня в 09:49

Жириновский рассказал, как его во время покушения спасла шуба

сегодня в 11:06

Telegram становится опаснее. Пользователей предупредили о рисках при покупках внутри мессенджера

сегодня в 11:00

Парень случайно нашёл в семейном альбоме фото теракта 11 сентября, которые раньше не видел никто

сегодня в 10:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1