Нюансов масса: юрист раскрыл основные схемы мошенничества при аренде загородного жилья

Зачастую большинство россиян отправляются на майские праздники на дачи. А тем, у кого пока нет собственного загородного дома, стоит знать о мошеннических схемах, которые применяют злоумышленники. Об этом рассказал эксперт по юридическим вопросам, адвокат Иван Кузнецов.

"Схемы достаточно простые, как и с рынком аренды квартир. Первая — классическая — когда сдают дом, который не принадлежит собственнику", — пояснил специалист в интервью агентству РИА ФАН.

Вторая схема обмана — это субаренда. По словам юриста, довольно часто мошенники арендуют дом на длительный срок, а потом сдают его посуточно, не уведомляя об этом собственника. Также Кузнецов подчеркнул, что нужно быть крайне внимательными во время подписания договора об аренде недвижимости. Нюансов может быть масса.

"[Необходимо] проверять право собственности объекта, внимательно читать условия договора, проверять состояние дома. Когда въезжаете — пройдитесь и всё тщательно сфотографируйте, чтобы потом были доказательства о состоянии помещения", — добавил специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре поставили точку в вопросе запрета торговли спиртным в майские праздники. До этого в соцсетях появилась информация о том, что с 30 апреля по 10 мая в магазинах нельзя будет приобрести алкоголь.

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