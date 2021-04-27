Штрафы, налоги и новые льготы: у дачников появились новые права и обязанности

На майские праздники дачники традиционно открывают новый сезон. В этом году он будет особенным. Вступили в силу поправки сразу к нескольким законам, на которые нужно обратить внимание. Иначе любителям загородного отдыха грозит штраф. В то же время появились и новые льготы для дачников. Лайф выяснил, какие законы уже вступили в силу, а какие изменения появятся с 1 мая.

За что можно получить штраф на даче

С 1 января 2021 года вступили в силу обновлённые противопожарные правила. Теперь для приготовления шашлыка на своём участке необходимо установить мангал так, чтобы до любых ближайших построек было не менее пяти метров. От мангала надо убрать не менее чем на два метра всё, что теоретически может загореться.

— Если же речь идёт о готовке на костре, то можно вырыть для него яму глубиной не менее 0,3 метра и диаметром до метра. Но найти для неё место надо, выдержав все предписанные расстояния. На стандартном садовом участке в шесть-десять соток у вас это вряд ли получится. Поскольку отступить надо не менее чем 50 метров от ближайшего строения, не менее чем 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев. Расстояние до костра должно быть не менее 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев, — объяснила адвокат палаты адвокатов Москвы Кристина Колесник.

Фото © ТАСС / Павлишак Алексей

Кроме того, на землях общего пользования населённых пунктов запрещается разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест. Запрещается также сжигать мусор, траву, листву и другие отходы. Исключение — специальные места, которые устанавливают органы местного самоуправления.

— Собственники и арендаторы земельных участков обязаны своевременно убирать мусор и сухую растительность, а также скашивать траву. За нарушение требований противопожарной безопасности предусмотрен штраф, — уточнил ведущий юрист "Европейской юридической службы" Юрий Аванесов.

За несоблюдение противопожарных норм дачникам грозят штрафы. Для обычных отдыхающих он составит от 2000 до 3000 рублей. Если речь идёт о должностном лице, то суммы вырастают до 6–15 тысяч рублей. Как пояснил Юрий Аванесов, на предпринимателей могут наложить штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Новые льготы для дачников

Теперь можно получить налоговый вычет на дачный дом. Правда, если он располагается на садовом участке, приобретён и оформлен как жилой не ранее 2019 года. Тогда можно обращаться за налоговым вычетом, как при покупке жилья. Соответствующее разъяснение Минфин дал в сентябре прошлого года.

— С 2019 года на садовых участках официально разрешено строить индивидуальные жилые дома. Соответственно, на них должно распространяться и всё законодательство для такого рода недвижимости. Она считается жилой. Счастливый дачник может обратиться в налоговую за возвратом суммы до 260 000 рублей (13% от двух миллионов). Однако вычет полагается только тем, кто таким правом ещё не воспользовался (например, не выбрал уже всю эту сумму при покупке квартиры), и тем, с кого государство взимает подоходный налог (НДФЛ). Например, пенсии им не облагаются. Стало быть, и права на вычет у неработающих пенсионеров нет, — пояснила Кристина Колесник.

Что запретят и разрешат членам СНТ

Члены СНТ в этом году будут жить по новым правилам. Например, больше не нужно уведомлять о предстоящем общем собрании. Достаточно предусмотреть в уставе товарищества определённую дату этого мероприятия. Кроме того, председатели СНТ должны обеспечить проезд пожарной техники к водоёмам и гидрантам. К тому же ворота и шлагбаумы для пожарных машин обязаны открываться автоматически. Раньше в летний период хозяева участков были обязаны иметь огнетушитель или бочку с водой.

Теперь в уставе СНТ можно определять конкретный день, время и место проведения собрания, а также его повестку. Если, конечно, речь идёт о вопросах, которые предусмотрены в уставе. Когда речь идёт о других проблемах, которые можно решить только на собрании, то собственников должны проинформировать обо всём перечне вопросов, включённых в повестку мероприятия.

Изменения для дачников с 1 мая

С 1 мая электрички переходят на летний график движения. К тому же традиционно увеличивается число маршрутов автобусов на дачные направления.

Кроме того, в этом году на региональном уровне можно будет получить бонусы за своевременную оплату коммунальных услуг. Такие программы с 1 мая появятся, например, в Московской области.

К началу сезона многие дачники задумываются о покупке машины. Кто-то устал ездить на электричке, а кому-то просто нужно обновить старое авто. В этом году сделать это станет легче. С 1 мая будет проще купить или продать подержанный автомобиль. Появится возможность заполнить договор купли-продажи через портал госуслуг. При этом информация о сделке автоматически поступит в ГИБДД.

Авторы