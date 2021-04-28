Кремль не исключил возможного объединения регионов России при согласии жителей
Навязываться этот вопрос не должен, инициатива должна идти снизу, подчеркнул Песков.
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Существуют разные экспертные точки зрения относительно идеи укрупнения регионов России, в том числе и та, что озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин. Во многих регионах, действительно, экономическая целесообразность говорит об определённой эффективности, которая могла бы возникнуть в ходе их объединения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера, в Кремле не исключают вероятности объединения некоторых регионов, однако инициатива по данному вопросу должна исходить от населения. Главным критерием в принятии решения стала бы воля жителей этих субъектов, указал Песков.
"Далеко не везде жители регионов хотят этого укрепления в настоящее время, и это является определяющим фактором. В Кремле не исключают такой возможности, но это может идти, что называется, только снизу, то есть это не может навязываться", — пояснил он журналистам.
Напомним, Хуснуллин назвал неправильным административно-территориальный принцип деления регионов России и заметил, что некоторые регионы нужно объединять с соседними. По его словам, несправедливо, что одни субъекты получают деньги от продажи ресурсов, а у других их попросту нет. При этом Хуснуллин признал, что это всего лишь его личное мнение и соответствующий вопрос на повестке дня у правительства не стоит.
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