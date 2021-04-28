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Путин примет участие в пасхальной службе

При этом пока у Кремля нет информации, собирается ли глава государства принять участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка".

28 апреля 2021, 10:28
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в пасхальной службе в ночь с 1 на 2 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, в службе президент будет участвовать, где точно мы уточним. Путин планирует принять участие в пасхальной службе", — отметил он.

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При этом пока у Кремля нет информации, собирается ли глава государства принять участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка".

В этом году православные христиане отметят Пасху 2 мая. Ранее был опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь. Верующие смогут зажечь собственную лампаду в 15 местах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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