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Глава МИД Германии предложил Праге помощь посольства в Москве после высылки дипломатов

Немецкая дипмиссия в российской столице уже занимается организационными вопросами.

27 апреля 2021, 17:47
<p>Глава МИД Германии Хайко Маас. Фото © ТАСС / EPA</p>

Глава МИД Германии Хайко Маас. Фото © ТАСС / EPA

Германия полностью поддерживает решение Чехии о высылке российских дипломатов из страны. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, немецкое посольство в Москве готово оказать любую помощь чешскому.

"Что касается отношений Чешской Республики и России, я на прошлой неделе провёл телефонный разговор со своим новым чешским коллегой и ещё раз ясно дал понять, что мы солидарны с тем, что произошло в Праге (высылка российских дипломатов. — Прим. Лайфа)", — сказал он перед началом переговоров со словацким коллегой Иваном Корчоком.

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По словам Мааса, немецкий посол в России уже занимается организацией помощи чешской дипломатической миссии в Москве. Это непростой процесс, добавил он. К слову, Корчок со своей стороны отметил, что в Братиславе также поддерживают версию о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

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Тем временем немецкое издание выяснило, что на складах во Врбетице находились противопехотные мины чешской армии, от которых Прага должна была отказаться ещё в 1997 году. Комментариев по этому поводу из Праги так и не прозвучало.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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