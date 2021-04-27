"Лежи, куда пошёл!" Жители Челябинска поймали педофила, набросившегося на школьницу в подъезде

Жители Челябинска поймали педофила, набросившегося на школьницу в подъезде. Видео © Соцсети

В подъезде одного из домов Челябинска неизвестный мужчина напал на первоклассницу. К счастью, следом за ребёнком шла его мама, которая отбила дочку. А вот педофилу не удалось скрыться от разъярённых местных жителей.

Как сообщает телеграм-канал "Челябинск № 1", после неудачной попытки бегства мужчину повалили на землю жители района, которые собрались на крики матери девочки. Очевидцам удалось быстро задержать маньяка, после этого на место прибыли полицейские. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как злоумышленник просит его отпустить, но вместо этого в его адрес звучат гневные слова.

Добавим, что в пресс-службе МВД региона факт инцидента подтвердили, пишет Ura.ru. Сообщается, что сейчас мужчина находится в отделении полиции. По некоторым данным, он был пьян.

"Заявление по данному факту поступило, мужчина в данный момент находится в отделе полиции "Металлургический". Выясняются все обстоятельства произошедшего, по ним будет вынесено процессуальное решение", — пояснили в ведомстве.

Ранее Лайф писал, что в Мурманске педофил за день напал на трёх школьниц. Одну из девочек мужчина схватил со словами, что сейчас они займутся любовью. К счастью, ребёнку удалось вырваться.

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