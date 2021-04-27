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В Чёрное море вошёл патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton

За ним наблюдают силы российского Черноморского флота.

27 апреля 2021, 17:34
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavyEurope/status/1387062254252724230/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">USNavyEurope</a></p>

Фото © Twitter / USNavyEurope

Сторожевой корабль Береговой охраны США Hamilton вошёл в Чёрное море. Как отметили представители ВМС США в Европе, это первое с 2008 года патрульное судно береговой охраны Штатов, посетившее черноморскую акваторию.

В Шестом флоте ВМС США указали, что Hamilton окажет поддержку союзникам и партнёрам Вашингтона по Североатлантическому альянсу.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля "Гамильтон" Береговой охраны США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 27 апреля", — заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее телеканал CNN заявил, что Вашингтон хочет отправить "особое послание" России на фоне напряжённой ситуации в Донбассе и ввести военные корабли в Чёрное море, однако в Пентагоне не подтвердили эту информацию.

В Чёрное море вошёл второй за сутки американский корабль

В Чёрное море вошёл второй за сутки американский корабль

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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