В Чёрное море вошёл патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton

Сторожевой корабль Береговой охраны США Hamilton вошёл в Чёрное море. Как отметили представители ВМС США в Европе, это первое с 2008 года патрульное судно береговой охраны Штатов, посетившее черноморскую акваторию.

В Шестом флоте ВМС США указали, что Hamilton окажет поддержку союзникам и партнёрам Вашингтона по Североатлантическому альянсу.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля "Гамильтон" Береговой охраны США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 27 апреля", — заявили в российском оборонном ведомстве.

Integrated with @TheCVN69, regularly Charleston based Legend class National Security Cutter USCGC Hamilton transited Bosphorus towards Black Sea to ensure stability and open sea lanes across all maritime domains. Legend class cutters are designed to deploy up to 230 days per year pic.twitter.com/jCrgXQFDpo — Yörük Işık (@YorukIsik) April 27, 2021

Ранее телеканал CNN заявил, что Вашингтон хочет отправить "особое послание" России на фоне напряжённой ситуации в Донбассе и ввести военные корабли в Чёрное море, однако в Пентагоне не подтвердили эту информацию.

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