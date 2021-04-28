"Явное нарушение правил": Журова прокомментировала Лайфу скандал с российским флагом на ЧМ по шашкам
Олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам Светлана Журова прокомментировала Лайфу громкий инцидент с российской шашисткой Тамарой Тансыккужиной.
Фото © Владимир Гердо / ТАСС
"Это абсолютно неэтично, это явное нарушение правил, поэтому судья и отказался убирать флаг, но это сделал человек, которого невозможно наказать, — отметила Светлана Журова в разговоре с Лайфом. — Отчасти виновата и наша федерация. Не надо надеяться на русский авось, мы все знаем решение CAS. Перед чемпионатом мира должно было быть письменное подтверждение тому, что запрещён флаг или разрешён, какая альтернатива гимну будет играть в случае победы нашего спортсмена. Сделала ли это федерация? И, даже если Международная федерация не вышла с нашей инициативой к нам, мы сами должны были запросить, что нам можно. Шашки — не олимпийский вид спорта, поэтому, видимо, и подумали, что решение CAS на них не распространяется".
Олимпийская чемпионка также отметила, что федерации поставили спортсменку в сложную ситуацию.
"Федерации не договорились и поставили в неловкое положение нашу спортсменку. Вот она сидела, играла и думала о том, что скажут граждане России о ней и почему она не встала и не ушла в знак протеста. Ей было уже не до игры. Она была обескуражена этой ситуацией и спросить-то ничего не могла", — заключила Журова.
Напомним, что прямо во время матча шашистки Тамары Тансыккужиной организаторы забрали с таблички российский флаг, чем возмутили общественность. Произошло это на чемпионате мира в Польше.
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