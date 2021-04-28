"Явное нарушение правил": Журова прокомментировала Лайфу скандал с российским флагом на ЧМ по шашкам

"Это абсолютно неэтично, это явное нарушение правил, поэтому судья и отказался убирать флаг, но это сделал человек, которого невозможно наказать, — отметила Светлана Журова в разговоре с Лайфом. — Отчасти виновата и наша федерация. Не надо надеяться на русский авось, мы все знаем решение CAS. Перед чемпионатом мира должно было быть письменное подтверждение тому, что запрещён флаг или разрешён, какая альтернатива гимну будет играть в случае победы нашего спортсмена. Сделала ли это федерация? И, даже если Международная федерация не вышла с нашей инициативой к нам, мы сами должны были запросить, что нам можно. Шашки — не олимпийский вид спорта, поэтому, видимо, и подумали, что решение CAS на них не распространяется".