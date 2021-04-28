В оперштабе опровергли "абсолютно неверное" заявление о третьей волне коронавируса в России

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в России находится на стабильном уровне и говорить о начале третьей волны совершенно неверно. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

"О начале третьей волны CoViD-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно — эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остаётся стабильной и находится под полным контролем оперштаба", — приводит текст сообщения ТАСС.

В штабе напомнили, что вся официальная статистика ежедневно публикуется в социальных сетях и на портале стопкоронавирус.рф.

О начале третьей волны в России со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg. Эту информацию опроверг заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, отметив, что речь идёт лишь о небольшом приросте заболевших, но длинные майские праздники, когда люди будут меньше контактировать друг с другом, как ожидается, поспособствуют улучшению статистики.

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