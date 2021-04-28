Дом рушится прямо на глазах у пожарных: Лайф публикует кадры с места возгорания в историческом здании XX века в Петербурге

В Санкт-Петербурге пожарные тушат бывший доходный дом Урвича — здание 1910–1913 годов постройки. По информации Лайфа, возгорание началось в квартире на четвёртом этаже, однако пламя быстро перебралось на пятый этаж и чердак. Видео с места пожара в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).