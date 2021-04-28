Дом рушится прямо на глазах у пожарных: Лайф публикует кадры с места возгорания в историческом здании XX века в Петербурге
Информация о пострадавших и площади, объятой огнём, уточняется.
Лайф публикует видео пожара в историческом доме XX века в Петербурге. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге пожарные тушат бывший доходный дом Урвича — здание 1910–1913 годов постройки. По информации Лайфа, возгорание началось в квартире на четвёртом этаже, однако пламя быстро перебралось на пятый этаж и чердак. Видео с места пожара в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
На кадрах видно, как историческое здание рассыпается на глазах у сотрудников МЧС. Из-за большой площади возгорания с верхних этажей падают куски дома.
Как уже ранее сообщал Лайф, пожару изначально был присвоен ранг 1-БИС, затем ранг пожара повысили до № 2. Информация о пострадавших и площади возгорания уточняется.
Напомним, что ранее в апреле в Петербурге ликвидировали пожар на Невской мануфактуре, который продолжался четыре дня. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. По делу о пожаре задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека".
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