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Дом рушится прямо на глазах у пожарных: Лайф публикует кадры с места возгорания в историческом здании XX века в Петербурге

Информация о пострадавших и площади, объятой огнём, уточняется.

28 апреля 2021, 10:57

Лайф публикует видео пожара в историческом доме XX века в Петербурге. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге пожарные тушат бывший доходный дом Урвича — здание 1910–1913 годов постройки. По информации Лайфа, возгорание началось в квартире на четвёртом этаже, однако пламя быстро перебралось на пятый этаж и чердак. Видео с места пожара в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

На кадрах видно, как историческое здание рассыпается на глазах у сотрудников МЧС. Из-за большой площади возгорания с верхних этажей падают куски дома.

Как уже ранее сообщал Лайф, пожару изначально был присвоен ранг 1-БИС, затем ранг пожара повысили до № 2. Информация о пострадавших и площади возгорания уточняется.

Узкий круг: кто может стать фигурантом уголовного дела о пожаре в Невской мануфактуре

Узкий круг: кто может стать фигурантом уголовного дела о пожаре в Невской мануфактуре

Напомним, что ранее в апреле в Петербурге ликвидировали пожар на Невской мануфактуре, который продолжался четыре дня. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. По делу о пожаре задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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